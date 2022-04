C’è Perugia-Pisa, Alvini: «Giochiamoci il tutto per tutto». Il tecnico rinnova fino al 2024

Condividi questo articolo su

















D’Urso sicuramente fuori, da valutare Dell’Orco e Angella, Kouan con qualche problemino, Lisi sta recuperando da una infiammazione al tendine, «ma – dice Alvini – metterò in campo la squadra migliore che mi saprà senza dubbio dare quello che chiedo». Intanto la società annuncia il rinnovo dell’allenatore toscano fino al 30 giugno 2024; stesso discorso per lo staff completato da Renato Montagnolo (allenatore in seconda), Paolo Artico (preparatore atletico), Massimo Gazzoli (preparatore dei portieri) e Francesco Bonacci (collaboratore tecnico).

Nella conferenza stampa prepartita il tecnico del Perugia ritorna anche sull’episodio del rigore negato contro il Cittadella («Mi intristisce la mancanza di dialogo, ma ormai non ci penso più sono già oltre») e ribadisce che la sua squadra continuerà a impegnarsi per l’obiettivo dei playoff finché la matematica lo consentirà.