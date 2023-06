C’è Todi per le vacanze degli youtuber da un miliardo di visualizzazioni

Non solo attori e politici: l’Umbria si adegua alle nuove tendenze e diventa il ‘buen retiro’ anche per gli influencer e gli youtuber particolarmente noti al pubblico dei giovanissimi. È il caso dei sei componenti degli Elites, da oltre un miliardo di visualizzazioni e milioni di follower, negli ultimi giorni ospiti di un casale nella campagna di Todi, in particolare sulle colline di Collevalenza. Qui – secondo quanto riporta il giornale online ilTamtam – si fermeranno fino al prossimo 5 luglio. Tra bagni in piscina, giochi di squadra, calcio e challenge, i sei ragazzi, in compagnia di altri amici e amiche, si stanno divertendo e stanno facendo divertire i loro milioni di seguaci. E, al tempo stesso, fanno conoscere alla loro giovanissima platea la bellezza delle campagne umbre. Dai fan sono stati notati anche nel centro storico di Todi e in una pizzeria alla periferia della città. Il gruppo, composto da Andrea Fusco, Mirko Fusco, Antonio Fusco in arte Fius Gamer, Omar Aamoum in arte Ohm, Enrico Lazzarato in arte Enry Lazza e Salvatore Marrali in arte T4tino23, ha iniziato a creare contenuti di gruppo nel 2019, raggiungendo in pochissimi anni milioni di visualizzazioni grazie alla sfrenata e comune passione per il calcio.

