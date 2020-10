C’è nido di calabroni, il cimitero resta chiuso per giorni

Situazione particolare quella che si è verificata in settimana a Penna in Teverina. Il cimitero è rimasto off-limits da mercoledì a causa di un nido di calabroni: immediato l’intervento dei vigili del fuoco – su segnalazione della polizia Locale – per risolvere il guaio. «Per precauzione e per verificare l’effettiva risoluzione del problema, è stato chiuso fino a domenica. Se lunedì, dopo sopralluogo, non si verificherà presenza di calabroni, verrà regolarmente riaperto», specifica l’amministrazione comunale.

