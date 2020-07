Centro sport Ferentillo C’è solo un’offerta

di S.F.

La mandante toscana Sofi Sport srl in compagnia dell’Asd Ferentillo-Valnerina, dell’abruzzese Delfino Sport srl e di Angelo Picone. Eccolo l’unico raggruppamento che ha presentato un’offerta per il bando legato alla riqualificazione dell’area sportiva di Ferentillo: l’investimento – project financing – è di circa 2 milioni di euro mentre il valore stimato della concessione – trentennale – è di 8,6 milioni.

IL BANDO: VALORE STIMATO CONCESSIONE 8,6 MILIONI DI EURO

Cosa si farà

Ad occuparsi della procedura è stato in primis il responsabile dell’ufficio appalti e contratti della Provincia di Terni, Giovanni Maggi. Previsti lavori sul campo di calcio a 11, manutenzione dei locali esistenti, recinzioni, torri faro, rigenerazione per la zona del calcio a 5, adeguamento spogliatoi e bar, area ristoro, riqualificazione delle due piscine, sistemazione delle aree a verde e la realizzazione di percorsi ciclopedonali. Il bando ha per oggetto l’affidamento della gestione, la progettazione esecutiva e l’intervento complessivo. Ora tutti i controlli di natura amministrativa – decine di pagine di documentazione – e l’eventuale aggiudicazione.