Ferentillo, centro sport Pubblicato il bando

Campo di calcio a 11, recinzioni, torri faro, manutenzione dei locali esistenti, ‘rigenerazione’ della zona per il calcio a 5, copertura pressostatica, creazione di un punto vendita per prodotti sportivi, adeguamento spogliatoi e bar, area ristoro, ripavimentazione di parte del solarium con relative opere d’arte, riqualificazione delle due piscine, sistemazione delle aree a verde, realizzazione di percorsi ciclopedonali e arredo con attrezzature mobili. Questo, in prima battuta, ciò che prevede il progetto per il risanamento del centro sportivo comunale di Ferentillo attraverso un project financing: la Provincia di Terni venerdì ha pubblicato il bando per la concessione trentennale dal valore stimato di 8.685.025 euro. Scadenza fissata a metà luglio.

IL PROGETTO ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL CENTRO SPORTIVO – DOCUMENTO

La proposta

Tutto nasce dalla proposta presentata tempo fa dall’Ati composta dalla Sofisport srl (mandataria, già nota per il rifacimento del ‘Taddei’ e del ‘Sabotino’ a Terni per conto della società di Stefano Bandecchi) e dall’Asd Ferentillo Valnerina (mandante): il passaggio decisivo per l’apertura del bando c’è stato lo scorso 4 marzo con la dichiarazione di pubblico interesse da parte del commissario prefettizio Lucia Raffaela Palma. La concessione ha dunque per oggetto l’affidamento della gestione del complesso, la progettazione esecutiva (quello definitivo porta la firma dell’architetto irpino Filippo Fanelli) e l’effettuazione degli interventi di riqualificazione, costruzione, rinnovamento e manutenzione dell’impianto. Sono diversi gli obiettivi che si cercano di raggiungere con quest’opera di project financing: valorizzare il centro, creare un complesso moderno, migliorare le condizioni generali dell’area e incrementarne il livello di attrattività.

FERENTILLO, SI CERCA DI RIQUALIFICARE ANCHE L’IMPIANTO PER L’ARRAMPICATA

Lo stralcio futuro e l’investimento

In un secondo momento saranno realizzati – quantomeno nelle intenzioni, seppur non ci sia la certezza – dei campi per il paddle, una tribuna scoperta da 75 posti, una piccola palestra e dei chioschetti. Per quel che concerne il campo di calcio a 11 sarà rifatto con una misurazione di 100×60 metri. «Nella sostanza – viene spiegato nella relazione tecnica – la proposta realizzativa consiste in modifiche ed integrazioni funzionali da considerarsi migliorativi sia fini della fruizione dell’area e sia per utilizzo e la gestione del centro sportivo di Ferentillo con l’opzione, in una fase futura di eventuale ampliamento delle funzioni». L’investimento necessario per fare tutto ciò è quantificato in 1.920.482 euro che, includendo l’Iva, superano i 2 milioni. Un esborso finanziario notevole.

LA RELAZIONE TECNICA PER IL RISANAMENTO

La situazione attuale e l’abbandono

Per ora nell’area c’è un campo di calcio a 11 (non in buone condizioni, a partire dalle recinzioni), una pista di pattinaggio, spogliatoi, bar, un campo di beach volley in disuso e le piscine. «Il tutto in evidente stato di abbandono», viene evidenziato nel documento: «II rettangolo di gioco è in terra battuta, l’illuminazione è assente. II perimetro, interamente recitanto, è di forma irregolare con le reti da sostituire interamente perché fatiscenti; la zone adibita a piscine si trova in uno stato di degrado avanzato e necessita di un intervento di ristrutturazione indispensabile ai fini dell’utilizzo della stessa». Si accede da via Marconi. Non resta che attendere luglio per l’apertura delle offerte.