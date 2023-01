Centro sportivo Fere, missiva per il Comune. Un anno fa il ‘video spot’ rossoverde

di S.F.

Ventisette gennaio 2022. Una data che all’apparenza non dice nulla ed invece nell’ambito del progetto del centro sportivo della Ternana qualcosa indica: fu proprio un anno fa che da via della Bardesca lanciarono il ‘video spot’ con il terreno in vocabolo Gioglio sistemato e la bandiera rossoverde adagiata al centro della maxi area. Come a dire ‘ci siamo’. Siamo nello stesso periodo del 2023 e come facile constatare – al netto delle varie approvazioni tecniche in consiglio comunale per la variante urbanistica – nulla si è mosso in concreto in termini di realizzazione. Nella giornata odierna si è registrata una novità.

27 GENNAIO 2022, LA TERNANA LANCIA IL VIDEO

21 SETTEMBRE 2022, MARCUCCI FIRMA LA DETERMINA SULL’ALIENAZIONE

17 OTTOBRE 2022, DEPOSITATO IL RICORSO DEL COMITATO

DAL GENNAIO 2023 HA EFFICACIA IL DECRETO 38/2021

21 LUGLIO 2021, LA GIUNTA DELIBERA: INIZIA L’ITER TECNICO

L’interesse

Basti pensare che allo stato attuale – da non dimenticare il ricorso al Tar attivo contro la variante urbanistica, non di poco conto – non è stata firmata nemmeno l’alienazione da 377 mila euro. Bene. Ternana a Narni e storia chiusa? Nei mesi scorsi questa opzione è stata messa sul tavolo ma, a quanto pare, la prima e forte scelta resta vocabolo Gioglio. Mercoledì a palazzo Spada è stata inviata una Pec per far presente che si vuol tirare dritto su questa strada, Tribunale amministrativo regionale o meno di mezzo. Come noto di mezzo c’è l’ormai famoso decreto 38 del 2021, che ha efficacia dallo scorso 1° gennaio. Di recente sul tema si era esposto in question time l’assessore all’urbanistica Federico Cini, interrogato – era il 22 dicembre – nella circostanza sull’impianto padel a Colle dell’Oro: «Gli uffici stanno lavorando. Variante già espletata, poi il progetto andrà presentato. Credo che abbiamo dimostrato ampiamente l’apertura nei loro confronti», le parole dell’ingegnere classe 1994 un mese fa. Tornando al Tar, al momento non è stata ancora fissata l’udienza per la discussione del ricorso del comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’.