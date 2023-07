Cerca di fermare la scazzottata ma il ‘branco’ si ribella e tre ragazzini lo pestano. Partono le denunce

La sua ‘colpa’ è stata quella di intervenire – era la tarda serata dello scorso 16 luglio, i fatti sono accaduti nei pressi del McDonald’s a Perugia – per separare due giovanissimi che se le stavano dando di santa ragione con altri, intorno, che urlavano e li incitavano. Quando l’uomo, un 49ene di Perugia, ha cercato di sedare la violenta lite, tre del gruppo lo hanno preso a calci e pugni, dicendogli che doveva farsi gli affari suoi. Solo grazie all’intervento di uno dei ragazzi presenti, forse spaventato dalla violenza messa in atto dai tre, quest’ultimi sono scappati lasciando l’uomo a terra, sanguinante. Il fatto è finito poi all’attenzione dei carabinieri del comando stazione di Perugia che hanno indagato sull’accaduto. Il primo risultato è stata la denuncia a piede libero per lesioni personali in concorso di due dei tre ragazzi che hanno aggredito il 49enne: si tratta di un 19enne ed un 16enne. Gli accertamenti dell’Arma puntano ora ad identificare anche il terzo soggetto.

