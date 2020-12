Due chili di cocaina nel bosco dei ‘fungaroli’: scatta il sequestro

Un maxi sequestro di due chili di cocaina, trovati confezionati in due panetti dai carabinieri di Perugia in zona Borgoglione – in un’area agreste – tra Magione e Corciano. È avvenuto grazie all’aiuto dei ‘fungaroli’.

La scoperta

I militari si sono mossi in seguito a varie segnalazioni giunte nei giorni precedenti da parte di cercatori di funghi: sono loro ad aver riferito del costante viavai di persone all’interno del bosco. Da qui è scattata la ricerca, culminata nella scoperta della sostanza stupefacente a pochi metri dalla strada asfaltata: si trovava in un’insenatura tra due grandi sassi, nascosta sotto piccole pietre e foglie. Il sequestro ha chiuso l’operazione.