Cesi-Sant’Erasmo: il 28 marzo riapre la strada

C’è la data di riapertura del tratto stradale Cesi-Sant’Erasmo, risistemato grazie ad quadro economico da 800 mila euro con fondi Pnrr. Il semaforo verde ci sarà alle 11 come annuncia l’assessore Giovanni Maggi: «Così da consentire ai ternani di rispettare la tradizione di godere dell’importante sito naturalistico durante le festività pasquali». Nel dettaglio da palazzo Spada informano che è stato «sistemato tutto il tratto in asfalto che dall’abitato di Cesi conduce alla zona del campo di tiro a volo (circa 3 chilometri), realizzando opere di recupero degli strati fondali della sede stradale, integrando i sistemi idraulici dei fossi demaniali in attraversamento, installando nuove barriere di protezione laterale in acciaio corten ed infine realizzando una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo modificato con polimeri al fine di conferire una maggiore resistenza meccanica alla strada. Termina l’intervento l’apposizione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale». Ad occuparsene è stata la Asfalterni. Per quel che concerne l’ultimo chilometro (in origine si parlava di circa 4 chilometri di rifacimento) c’è stata la sistemazione ma non la riasfaltatura – fanno sapere dal Comune – per via di vincoli ambientali.

