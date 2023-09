Pnrr Terni, strada Sant’Erasmo: chiusa la conferenza di servizi, si può partire

di S.F.

Pareri favorevoli dalla Provincia di Terni per gli aspetti paesaggistici, Agenzia forestate dell’Umbria per il vincolo idrogeologico, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell’Umbria e ufficio viabilità della polizia Locale per la segnaletica. Si può procedere: il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini ha firmato mercoledì l’atto che chiude positivamente la conferenza di servizi decisoria per uno degli interventi Pnrr più attesi a Terni, quello riguardante la riqualificazione della strada di Sant’Erasmo per 800 mila euro di quadro economico. Entro fine settembre ci sarà la consegna dell’area e a quel punto scatterà il restyling a firma della ditta ternana che si è aggiudicata l’appalto integrato per un importo complessivo di 558 mila euro, la Asfalterni. La durata dell’operazione è quantificata in poco più di 150 giorni.

LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ‘BASE’: I DETTAGLI