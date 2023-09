Pnrr Terni, strada Sant’Erasmo: «Si inizia lunedì» – Fotogallery

di S.F.

Qual è l’intervento del Pnrr per Cesi più atteso? Difficile dirlo. Di certo il rifacimento della strada – il quadro economico è da 800 mila euro, se ne occuperà la Asfalterni – per il collegamento con Sant’Erasmo è tra i più ‘desiderati’ dalla cittadinanza: se ne è parlato in maniera ampia giovedì mattina in I commissione per fare il punto generale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per il borgo ternano. Si inizia a brevissimo.

«18 settembre si parte»

Schierati in aula consiliare il responsabile unico del procedimento, il funzionario tecnico con alta professionalità Federico Nannurelli, ed il suo gruppo di lavoro. Bene, quando si parte? «Si tratta – ha spiegato – del primo intervento che realizzeremo ed entro il 30 settembre abbiamo l’obbligo di apertura materiale del cantiere. Il via è programmato per il 18 settembre». Lunedì dunque. Il traffico? «Abbiamo chiesto la predisposizione dell’ordinanza di chiusura ed i soggetti interessati sono stati avvisati. Il lavoro è complesso perché non sarà semplice manutenzione, renderemo la strada sicura e funzionale». Previsto il rifacimento della pavimentazione con bonifica del fondo, l’utilizzo di un conglomerato bituminoso specifico per renderlo stabile ai cambi di temperatura e la sostituzione della barriera laterale di contenimento. Più il focus sulla regimazione delle acque ed il rafforzamento corticale per la messa in sicurezza.

Tempi

Quando i cittadini potranno fruire della nuova viabilità? «Pensiamo di portare a termine il lavoro entro tre mesi. Si inizia a settembre per l’esigenza dell’habitat e la necessità di preservare il più possibile le attività economiche in montagna», ha chiuso Nannurelli. «Il cronoprogramma sarà rispettato e per la primavera 2024 la montagna sarà totalmente accessibile». A chiedere lumi su questo argomento è stato il presidente della I commissione consiliare, Andrea Sterlini, mentre in precedenza ad esporsi sul Pnrr di Cesi era stata la collega di AP Roberta Trippini. Restyling partenza.