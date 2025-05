Il ‘Memorial d’Aloja’ 2025 si svolgerà a Piediluco dal 10 al 12 ottobre. L’ufficializzazione è arrivata venerdì pomeriggio da parte della Federcanottaggio e giunge dopo le polemiche delle scorse settimane.

IL PRESIDENTE FIC TIZZANO OSPITE IN COMMISSIONE: LE PAROLE SUL MEMORIAL

In origine l’evento era in programma dall’11 al 13 aprile ma, come noto, c’è stato il rinvio a causa dei lavori al polo nautico da 3 milioni di euro con fondi del Pnrr. «La nuova collocazione è collegata alla necessità di poter disputare l’evento secondo adeguati standard Fic di logistica e ospitalità, con i lavori di ammodernamento del Centro Nautico prossimi alla conclusione», spiega la Federazione.

LA BAGARRE: STOP MEETING, RINVIATO IL MEMORIAL D’ALOJA

Ci sarà l’adozione di una nuova formula per la competizione: «La Fic è intanto felice di poter annunciare ufficialmente che il memorial, con l’organizzazione condotta in collaborazione e in sinergia con gli storici partner sportivi e istituzionali, avrà luogo anche nel 2025, anno segnato dal grande impegno profuso per il superamento di preesistenti difficoltà gestionali e logistiche.