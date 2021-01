Chi guarisce e chi combatte: sindaci alle prese con il virus

Sindaci del territorio alle prese con il Covid. C’è chi, dopo giorni, finalmente è ufficialmente guarito e chi si appresta a combattere in prima persona, con le precauzioni che la situazione impone. L’augurio di superare quanto prima questo momento è doveroso.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Pernazza: «Finalmente guariti»

Le belle notizie arrivano da Amelia. Il sindaco Laura Pernazza ed il marito Giovanni – già ricoverato in ospedale per i sintomi del virus – sono tornati negativi. A dare la notizia è lo stesso primo cittadino amerino: «Nella calza la Befana ci ha portato un bel regalo, io e Giovanni siamo finalmente negativi – scrive Laura Pernazza -. Il nostro ‘grazie’ va ai tantissimi che in questi giorni ci sono stati vicini, tutto questo affetto ci ha davvero emozionati, grazie a Marco e Simona mia sorella che ci hanno ‘coccolato’. Grazie al dottor Sensini e a tutto il suo staff, tanti operatori impegnati in prima linea nella lotta al virus, fondamentale il loro apporto. Un ringraziamento particolare va al nostro angelo custode, un uomo di una professionalità ed umanità unica, che era un bravo medico curante lo sapevamo già che è davvero un grande uomo lo abbiamo scoperto ora, grazie Ermanno Antonini».

Marinelli: «Momento delicato, ne verremo fuori»

Chi entra invece nella delicata fase di gestione familiare del virus è il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli: «Devo comunicare che il Covid è entrato anche nella mia casa. Mia moglie – scrive Marinelli – è risultata positiva ad un tampone di controllo, fortunatamente sta bene, ma ovviamente per massima garanzia e sicurezza è stata posta in isolamento contumaciale, recandosi in autoisolamento presso altra abitazione disponibile, secondo le disposizioni impartite dalla nostra Usl. Ovviamente pure io e Francesco e gli altri familiari stretti siamo in isolamento presso le nostre rispettive abitazioni e seguiremo tutte le indicazioni dateci. È un momento particolare per la nostra famiglia, come sa bene chi ha vissuto questi momenti, ma ne verremo fuori. Un abbraccio a tutti».