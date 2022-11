Chiama la suocera, lei non risponde: ci pensano vvf e polizia. Tutto per un equivoco

Ha chiamato più volte la suocera al telefono senza mai ricevere risposta. Preoccupato, ha deciso di chiedere aiuto: ci hanno pensato i vigili del fuoco di Perugia e la polizia di Stato a risolvere la situazione. La donna, una 72enne, ha poi spiegato che era andata a dormire senza l’apparecchio acustico. Storia curiosa.

L’intervento

Gli agenti intervenuti in via Campo di Marte hanno bussato alla porta e, anche in questo caso, zero risposte. A questo punto è stato forzato il portone blindato con l’aiuto dei vigili del fuoco: a questo punto la 72enne, spaventata, si è resa conto della situazione. «La donna – sottolinea la questura – ha raccontato agli operatori che, quella sera, era andata a dormire senza l’apparecchio acustico e per questo motivo non aveva sentito né le chiamate al telefono, né gli operatori bussare». Equivoco chiarito e genero informato.