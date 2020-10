Chiude supermercato: «Grave perdita per Ponte D’Oddi»

L’annunciata chiusura del supermercato di Gala, di fronte alla chiesa di Ponte D’Oddi, sta destando preoccupazione fra i residenti e fra i dipendenti.

L’avviso

Una scarna comunicazione ai clienti ha informato sulla cessazione dell’attività entro domenica 11 ottobre, ma con l’avviso che il gruppo si riserverà di chiudere anticipatamente il negozio in caso di necessità. Si tratta di un supermercato Gala – fino a un anno fa si chiamava A&O – che fa capo al gruppo Abbondanza di Città di Castello. Ai dipendenti al momento nessuna comunicazione ufficiale sulla prossima destinazione ma solo rassicurazioni su una ricollocazione all’interno dei punti vendita del gruppo.

Le reazioni

«Continua l’onda dell’isolamento, aperta ormai da anni con l’ introduzione del senso unico» denuncia il comitato Ponte D’Oddi Montegrillo, sottolineando come la chiusura del punto vendita sarà una ‘grave perdita’ per i quartieri e ringraziando il personale del punto vendita. Di ‘mazzata finale’ parla il gruppo ‘Rambla’ che critica l’amministrazione comunale per non aver dato seguito ai tanti annunci di rilancio del quartiere.