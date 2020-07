Ciao Flavio e Gianluca: Terni piange e riflette

Un’intera città e due famiglie piegate dal dolore che la scomparsa di due ragazzi di 16 e 15 anni, in circostanze assurde, porta con sé. Terni saluta per l’ultima volta Flavio e Gianluca e lo fa raggiungendo in massa, nel rispetto delle misure del periodo, la cattedrale di Terni dove lunedì pomeriggio vengono celebrati, da don Alessandro Rossini e don Luca Andreani, i funerali dei due ragazzi. Davvero tanti coloro che si sono stretti attorno al dolore dei familiari, colpiti da tragedie così grandi, dalle forti implicazioni sociali che valicano i confini di Terni, dell’Umbria e forse anche d’Italia.

VIDEO – TERNI: «FLAVIO E GIANLUCA INGANNATI DALLO SPACCIATORE»

Tanti ragazzi abbracciati

L’arrivo dei due feretri è stato accompagnato dalle lacrime e dagli abbraccio dei presenti, fra cui tanti adolescenti. «Me l’ha ammazzato il mio angioletto», la disperazione della mamma di Gianluca all’arrivo in cattedrale. Dentro, i familiari dei due giovani e all’esterno, sul sagrato, davvero tante persone commosse e in silenzio. Il vescovo Giuseppe Piemontese, ancora convalescente per alcuni problemi di salute accusati nei giorni scorsi, non ha fatto mancare la propria vicinanza ed un messaggio: «Piangiamo due ragazzi della nostra città, non possiamo immaginare il dolore dei familiari ed a loro ci stringiamo con compassione. Il peso della morte è insostenibile ma la morte non avrà l’ultima parola. Tanti gli agguati sottovalutati e tanta la superficialità di noi adulti, questo inesorabilmente porta al baratro».

VIDEO – TERNI: «FLAVIO E GIANLUCA UCCISI DA UN MIX DI VELENI»

Don Luca: «Quanto accaduto è solo ‘male’. Le analisi riducono il loro splendore»

Toccante l’omelia di don Luca: «In tanti hanno cercato di trovare una spiegazione a ciò che è accaduto. Trovare delle ragioni ci dà l’illusione che forse abbiamo una ragione, giustificando qualcosa. Invece questo evento è solo male e mai avrà degne ragioni, né una giustificazione. Tutte queste analisi non ci toglieranno mai la bellezza straordinaria di Flavio e Gianluca che tanti qui hanno avuto la fortuna di conoscere. Non riduciamoli ad ‘evento sociologico’ o di disagio, non lo meritano. Gianluca e Flavio hanno fatto una grande cosa: si sono presentati l’uno all’altro e si sono riconosciuti come amici del cuore, anche nelle sofferenze. Hanno però un terzo amico del cuore che li accoglie, ed è Gesù: anche per loro ha dedicato la vita, con amore e con passione, per non darla vinta alla morte e all’ingiustizia».

VIDEO – CIAO FLAVIO E GIANLUCA, L’ARRIVO DEI FERETRI IN CATTEDRALE

FOTO – CIAO FLAVIO E GIANLUCA, TERNI LI PIANGE

Articolo in aggiornamento