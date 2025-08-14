di Fra.Tor.

Non si placa il malumore attorno alla nuova ciclabile Rivo-Bramante a Terni. Dopo le segnalazioni di inizio agosto sui tratti interrotti senza preavviso per la manutenzione del verde, oggi a lamentarsi sono i commercianti di via del Sersimone.

«Per anni – raccontano – abbiamo provveduto in maniera autonoma e a nostre spese alla manutenzione del verde di questa che è definita un’area privata ad uso pubblico. Ci sono piante alte e pericolanti lungo il fiume, e abbiamo sempre cercato di mantenere tutto in ordine e in sicurezza per noi, per i passanti, per i residenti e per i clienti delle nostre attività».

La situazione, spiegano, è cambiata con l’avvio e la conclusione dei lavori per la nuova ciclabile: «Ci è stato detto che non ci saremmo dovuti occupare noi della manutenzione perché è compito del Comune di Terni e del Consorzio di bonifica Tevere-Nera. Stesso discorso per la segnaletica e per l’illuminazione pubblica».

Secondo i commercianti, però, di tutto questo non c’è traccia: «Pochi giorni fa, a causa del maltempo, è caduta una pianta a bordo strada, dove di solito parcheggiamo o parcheggiano i nostri clienti. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non c’erano auto parcheggiate, ma poteva succedere qualcosa di grave. Questo è accaduto – sostengono – perché, da quando ci hanno detto di non occuparci più della manutenzione, nessuno è venuto a farla».

A preoccupare è anche la situazione della viabilità e della sicurezza notturna: «La pianta è lì da giorni. Quanto tempo dovrà passare prima che qualcuno se ne accorga e intervenga? E quanto ancora di notte questa strada dovrà essere completamente al buio?».