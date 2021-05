Ciclismo, il ternano Pesciaioli campione italiano a cronometro

Nuova soddisfazione per il ciclista ternano Francesco Pesciaioli – team Crainox – dopo la coppa del mondo amatori conquistata in Austria nel 2018 e l’acuto nella Everesting 2020. Per lui è arrivato il trionfo a cronometro nella categoria master 2 in occasione della V° coppa Città di Villamassargia, gara d’apertura del Giro delle Miniere 2021 andata in scena in terra sarda nel weekend.

La vittoria

La cronometro del Cixerri ha coinvolto 107 atleti e ha visto il trionfo di Pesciaioli nella sua categoria grazie al tempo di 23’16 con media di oltre 48 chilometri orari nel percorso da Villamassargia a Siliqua. A livello assoluto è invece giunto terzo alle spalle di Matteo Mascia ed Eros Piras (m1). La carovana si è poi spostata Pabillonis per proseguire il giro, da sempre dedicato all’ex commissario tecnico Franco Ballerini.