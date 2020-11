Circola con scooter senza targa e patente: 20enne nei guai

Denuncia alla procura della Repubblica di Spoleto per ricettazione e sanzione – violato l’articolo 116 del Codice della strada – da 5.110 euro. Queste le conseguenze per un 20enne di Nocera Umbra fermato dai carabinieri della locale stazione: stava circolando con uno scooter privo di targa. Con una ragione ben precisa.

La manomissione

I militari si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire la storia: è stato scoperto che il giovane aveva manomesso il numero di identificazione del telaio – a tal punto da risultare illeggibile – per nasconderne la provenienza illecita. Inoltre non aveva la patente di guida per il ciclomotore in quanto mai ottenuta. Il fatto è accaduto nella serata di domenica nel centro abitato.