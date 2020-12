Circolo Scherma Terni, terzo mandato alla presidenza per Tiberi

Tempo di rinnovo delle cariche in seno al Circolo Scherma Terni che, alla pari di tutti gli altri sport bloccati dalla pandemia, è in attesa di poter riprendere l’attività. Via libera per il terzo mandato da presidente per Alberto Tiberi, riconfermato nel ruolo, così come per il vicepresidente Pier Luigi Boscia. I consiglieri sono Alessandro Bartoli, Francesco Tiberi, Leonardo Sciarpa, Alessandro Romagnoli e Filippo Romagnoli. A chiudere il cerchio Rita Amati, presidente del collegio dei revisori, Vincenzo Peponi e Francesca Mancini, i componenti.

Sguardo al 2021

«Il Circolo Scherma Terni – le parole di Tiberi – saluta il vecchio anno proiettandosi nel 2021 con grande speranza ed entusiasmo. Tanti gli appuntamenti che lo vedranno protagonista nel prossimo futuro: si comincerà ad operare per rendere il più efficace possibile la preparazione di Alessio Foconi, atleta pluripremiato e campione del mondo, orgoglio del Circolo, che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo del luglio 2021; sarà allenato dal maestro Filippo Romagnoli. Gli obiettivi riproposti sono ambiziosi visto il periodo difficile legato alla pandemia e alle restrizioni che essa comporta: già dai primi giorni dell’anno si penserà ad una importante riorganizzazione delle attività, affinché ci sia una piena ripartenza in assoluta sicurezza e senza lasciare niente di incompiuto».

Scherma paralimpica

Focus anche sui mondiali di scherma paralimpica del 2023: «I vertici – viene messo in evidenza – del Circolo stanno già pianificando tutti i dettagli per un’ impeccabile organizzazione che permetta la riuscita di una manifestazione di grande calibro, come quella prevista. L’appuntamento del 2023 avrà importanti ripercussioni sul territorio sia dal punto di vista economico che di visibilità: la città di Terni sarà sotto i riflettori di tutto il mondo sportivo e non solo e sarà un’ottima opportunità per incentivare il turismo e far conoscere la cultura le bellezze architettoniche, storiche ed ambientali della zona. L’augurio più grande di benvenuto al nuovo anno sarà la voglia di poter lavorare al meglio per la riuscita dei grandi eventi che regaleranno successo ed apprezzamento al circolo ternano».