Città della Pieve: colpito dall’albero che sta tagliando, muore 64enne

Domenica mattina – erano le nove circa – stava eseguendo dei lavori insieme ad alcuni amici in un terreno di sua proprietà, nella zona di San Litardo, nel territorio comunale di Città della Pieve (Perugia). Durante il taglio di un albero, in particolare, il tronco gli è caduto addosso e per Fabrizio Baglioni, 64 anni, molto conosciuto nella comunità pievese, non c’è stato nulla da fare. Immediati sono scattati i soccorsi da parte di 118, vigili del fuoco e carabinieri della locale Compagnia. Purtroppo però per il 64enne, in pensione dopo aver lavorato per una vita come operaio edile e autista, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Fatale, probabilmente, la lesione riportata alla testa in seguito all’impatto con la pianta, ma sarà l’autopsia – la salma è stata messa a disposizione della procura di Perugia – a chiarire con precisione le cause della morte dell’uomo, che lascia la moglie e due figli.

