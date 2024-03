Città di Castello, 19enni aggrediscono addetti al controllo biglietti: denunciati

Violenza, minacce, resistenza a incaricato di pubblico servizio, lesioni personali, percosse e interruzione di pubblico servizio. Questi i reati per i quali sono stati denunciati due 19enni – un giovane senegalese ed un coetaneo macedone – dalla polizia di Stato di Città di Castello. Hanno aggredito gli addetti ai controlli dei biglietti e provocato così l’interruzione della linea dell’autobus.

Bloccati

Il fatto è accaduto a fine febbraio: «Nonostante i tentativi di contenerli – spiega la questura – e riportarli alla calma, i due hanno continuato ad opporre resistenza, spintonando e percuotendo i dipendenti del servizio pubblico, uno dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. A causa dello scontro, nell’ambito del quale uno dei due giovani ha azionato le leve di emergenza provocando l’arresto del mezzo, il servizio pubblico è rimasto sospeso per circa 40 minuti». I giovani sono andati in fuga. Poi gli approfondimenti hanno consentito l’individuazione e la successiva denuncia.