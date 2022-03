Momenti di panico nel pomeriggio di giovedì sulla E45, all’altezza di Città di Castello, dove un’auto è andata a fuoco – a quanto risulta in modo spontaneo – bloccando il traffico per un’ora circa. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, ma per fortuna non risultano esserci state conseguenze per gli occupanti della vettura. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco partiti dal vicino comando.

