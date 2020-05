Città di Castello, polizia sventa suicidio

La segnalazione, del pomeriggio di sabato, era relativa ad una donna in procinto di togliersi la vita gettandosi dal balcone. Per questo gli agenti del commissariato di Città di Castello (Perugia) si sono subito portati sul posto e lì hanno trovato la donna sul balcone, fuori di sé, ed un uomo che cercava di trattenerla per evitare il peggio.

Blitz a buon fine

Senza attendere un attimo i poliziotti hanno abbattuto la porta dell’abitazione e hanno aiutato l’uomo, riuscendo a scongiurare l’insano gesto. Alla fine, riportata alla calma, è stata convinta ad affidarsi alle cure del 118 per tutti gli accertamenti del caso, pur essendo illesa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco tifernati.