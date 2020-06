Si ribalta con l’auto dopo lo scontro: ferita

Incidente stradale in viale Grecia, all’incrocio con via Primo Maggio, nella zona industriale di Trestina.

La dinamica

Un autovettura Nissan Qashqai condotta da un uomo di 63 anni con a bordo una donna di 56 anni, entrambi residenti nel comune di Montone, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si scontrava con un autovettura Toyota Aygo condotta da una donna di 55 anni residente a Città di Castello. A seguito del violento impatto, la Toyota urtava una recinzione adiacente la sede stradale e si ribaltava.

I soccorsi

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno portato i tre all’ospedale di Città di Castello per accertamenti. Inoltre una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento per la rimozione dei veicoli. Rallentamenti per circa un’ora.