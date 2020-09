Città di Castello, sorpreso a forzare le auto: arrestato

Sorpreso ad ‘armeggiare’ tra le auto in sosta, all’arrivo della polizia si è dato alla fuga, ma è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del centro storico di Città di Castello: protagonista dell’episodio, avvenuto domenica, un algerino di 22 anni, arrestato dagli agenti del commissariato per furto, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti sono stati infatti costretti a ricorrere alle cure sanitarie.

Subito processato

Gli stessi agenti, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa, hanno proceduto al controllo all’interno dell’area di parcheggio, notando il giovane in procinto di forzare una delle autovetture parcheggiate. Intimato l’alt, il giovane è stato bloccato dopo la fuga, con non poca difficoltà da parte degli agenti, che hanno riportato lesioni. L’arrestato è stato poi processato con rito direttissimo e condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione.