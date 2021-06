Città Castello, 24enne pusher in manette

Un sequestro da 70 grammi di hashish e circa 1.100 euro in contanti. Questo l’esito di un’operazione del commissariato di polizia di Città di Castello e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche: a finire in manette un 24enne residente in città. Per lui c’è l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il blitz

Il giovane è stato trovato in possesso di droga e denaro. Si trovava all’interno della propria auto al momento del controllo e fin da subito è apparso agitato: teneva l’hashish nascosto negli indumenti intimi. Dopodiché c’è stata la perquisizione domiciliare con la scoperta di ulteriore quantità di sostanza stupefacente: scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio.