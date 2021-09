Città di Castello, tentato omicidio nel parcheggio: arrestato un 25enne

Tre coltellate al petto e all’addome nella notte tra sabato e domenica – intorno alla mezzanotte – al parcheggio Ferri di Città di Castello. A distanza di poche ore dall’aggressione i carabinieri di Città di Castello hanno arrestato per tentato omicidio un 25enne italiano: la vittima è un 29enne dell’Ecuador, tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Botte al bar e fendenti



La situazione è degenerata dopo che i due si erano affrontati a suon di calci e pugni in un bar del centro cittadino. Chi ha assistito ha subito contattato le forze dell’ordine, mentre nel contempo il confronto è proseguito fino a quando il 25enne ha tirato fuori un grosso coltello colpendo il giovane sudamericano: quest’ultimo, una volta portato in ospedale, è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate con successivo ricovero in prognosi riservata.

L’arresto

I carabinieri del Norm – in collaborazione con i militari delle stazioni di Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina – hanno bloccato a stretto giro l’aggressore nella sua abitazione, con le conseguenze del confronto ben visibili. Per lui c’è il carcere di Capanne con l’accusa di tentato omicidio.