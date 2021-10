Col fuoristrada nel dirupo, 56enne in ospedale

Ancora in serie condizioni il 56enne, originario di Loreto, che giovedì sera è caduto in un dirupo con il suo fuoristrada in località Casamorcia di Gubbio. Ricoverato in ortopedia, ha diverse fratture.

L’incidente

Con lui c’era un amico, 50enne, a sua volta ferito, ma in modo non grave. I due stavano rientrando da una battuta di caccia a bordo di un fuoristrada, percorrendo una via di montagna nella zona di Casamorcia quando, per motivi ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, sono caduti in un dirupo.

I soccorsi

Recuperato, non senza difficoltà, l’uomo è stato trasportato all’ospedale comprensoriale di Branca dopodiché trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto era arrivato anche l’elisoccorso da Grosseto, ma non è riuscito a intervenire per via del maltempo.