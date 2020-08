Colle Bertone, endurista 41enne ternano in ospedale

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e le squadre del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) sono intervenuti nella tarda mattinata di domenica nella zona di Colle Bertone (Polino) per soccorrere un endurista caduto con la propria moto in una zona montana. Le operazioni sono in corso. Sul posto – riferisce il Sasu – anche l’elisoccorso del 118 ‘Icaro 02’ con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico del Soccorso alpino.

Fratture ma non rischia la vita

Raggiunto da vigili del fuoco e 118 – riferisce il 115 ternano – l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Terni in elicottero. Avrebbe riportato alcune fratture, spiegano i vigili del fuoco, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Si tratta di un 41enne di Terni.