Commercio a Terni: novità in centro ed a Marmore. ‘Turnover’ nel mondo sushi

di S.F.

Non si ferma il costante avvicendamento di attività commerciali tra il centro e la periferia di Terni. Numerose le istanze di apertura e cessazione/sospensione depositate negli ultimi giorni al Suape: il turnover riguarda anche le attività legate al sushi, cresciute in modo esponenziale nel corso degli anni.

LA CHIUSURA IN SERIE DI ALCUNI ‘BIG’ IN CENTRO

Via Murri, piazzale Bosco, Marmore

La prima apertura depositata riguarda il civico 11 di via Murri, dove pochi mesi fa aveva cessato l’attività Gourmandises per via dei problemi post Covid e del caro bollette: una donna ha deciso di puntarci per uno spazio dedicato alla vendita di prodotti orto-frutticoli. Più a ridosso del centro, in piazzale Bosco, ‘cambio della guardia’ nel sushi: c’è l’istanza per l’apertura di Mikasa in luogo di Oishi. Quest’ultimo aveva debuttato la scorsa estate. Anche a Marmore, al civico 71 di via Montesi, semaforo verde per un negozio per il mondo dell’agricoltura, alimentazione animali, piantine, fiori, fertilizzanti e via scorrendo. A provarci è una giovane. Tra le novità (M1) una riguarda anche il Cospea Village.

«POLITICA SCARSA DI FRONTE AI PROBLEMI»

Cessazioni/sospensioni

Di pari passo – il trend è costante anche in questo caso – le cessazioni/sospensioni depositate. Ne risultano – in alcuni casi si cambia di un passaggio utile al cambio di gestione – una al civico 139 di via del Rivo, un’altra per un’estetista in via Cavour, una in via Gramsci, poi via Antonelli, viale Mazzini, via San Tommaso, via Turati e via della Caserma. Infine una curiosità: lunedì c’è stata un’istanza per un collaudo di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazioni al civico 218 di viale Brin. In area Ast.

IL ‘MOMENTO BISTROT’