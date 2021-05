Compra playstation online ma è una truffa: 30enne denunciato

Ha messo in vendita una playstation 5 online e un 20enne dell’assisano ha proceduto all’acquisto addebitanto una somma di 510 euro. Peccato per lui che fosse una truffa: i carabinieri di Cannara sono riusciti a risalire al presunto responsabile del raggiro, un 30enne pugliese. Per lui c’è la denuncia.

La truffa

L’uomo dopo aver incassato la cifra è di fatto sparito senza consegnare la consolle. I militari hanno avviato gli accertamenti ed a stretto giro hanno individuato il responsabile: la denuncia è per truffa a mezzo internet ed ora lo attende l’autorità giudiziaria.