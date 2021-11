Aveva l’obiettivo di regalare al figlio una Playstation 5 ma purtroppo per lei è incappata in una truffa. I carabinieri della stazione di Città di Castello hanno denunciato due italiani di 50 e 24 anni residenti in Puglia: hanno truffato una 52enne del posto dopo aver posto in vendita su un noto portale web la console. Come? Si sono fatti versare 550 euro dalla malcapitata senza tuttavia inviare l’articolo. Ci hanno pensato i militari ad individuarli.

