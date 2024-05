Comunali Foligno 2024: Zuccarini verso la vittoria al primo turno

di Giovanni Cardarello

A meno di venti giorni dal primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Foligno, viene pubblicato il primo sondaggio sul possibile esito delle votazioni. Ed è un sondaggio che fornisce un orientamento molto chiaro: il sindaco uscente Stefano Zuccarini è ad un passo dal vincere al primo turno evitando cosi il pericoloso ballottaggio a due.

Ricordiamo che Foligno, essendo un comune sopra i 15 mila abitanti, elegge il proprio sindaco con legge elettorale a doppio turno. Ovvero se nessuno dei contendenti arriva al 50%+1 dei consensi, 15 giorni dopo, in questo caso il 23 e 24 giugno, i primi due classificati si contendono la carica di primo cittadino.

E secondo il sondaggio commissionato da Il Corriere dell’Umbria e realizzato da TechnoConsumer, Zuccarini è saldamente in testa con una percentuale che va dal 45,1 al 50,1% quindi prossima al successo al primo turno. Segue distanziato di quasi 3 punti percentuali il candidato del centrosinistra, Masciotti, con un dato tra il 42,7 e il 47,7%. Dato incoraggiante quello del bandecchiano Enrico Presilla dato tra il 2,7 e il 7,7%, più indietro Moreno Finamonti con un dato tra lo 0,5 e il 4,5%.

Ricordiamo, come nel caso di Perugia e Gubbio, che il sondaggio non entra nel dettaglio delle singole liste che potrebbero invece risultare decisive rispetto al dato dei singoli candidati. Le liste che nello specifico sono Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e le liste civiche Più in Alto e Stefano Zuccarini Sindaco per il primo cittadino uscente; Partito Democratico, Movimento 5 Stelle 2050, Foligno in Comune, Foligno 2030, PattoXFoligno e Foligno Domani per Masciotti; Alternativa Popolare e le liste civiche Impegno Civile e Per Foligno per Presilla e La Voce di Foligno per Finamonti.