«Il progetto nasce dall’esigenza di garantire la continuità operativa delle squadre manutentive comunali anche
nella stagione fredda, quando le condizioni climatiche rendono complessa o del tutto inefficace la posa di asfalto
a caldo mediante modalità tradizionali». Questa la motivazione principale con la quale il Comune di Terni ha lanciato venerdì 31 ottobre – scadenza il 7 novembre – l’avviso pubblico per la fornitura. In sostanza si esegue l’input dello scorso luglio.
Terni, il Comune acquista un altro autocarro: 154 mila euro di spesa
Il quadro economico complessivo è di 154.535 euro, dei quali 125 mila per la sola fornitura. Un acquisto che verrà perfezionato – viene specificato nel documento firmato il 14 luglio dal responsabile unico di progetto, il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni – stante «l’indicazione di governo di proseguire con l’indirizzo di internalizzazione dei processi manutentivi». Utile al periodo invernale attraverso il container termico per l’asfalto.
Il termine per la consegna del bene è il 31 dicembre 2025 e il Comune individuerà cinque operatori economici (tra quelli che presenteranno manifestazione d’interesse all’indagine di mercato) ai quali chiedere di presentare un’offerta.