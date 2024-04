Comune Terni, affari istituzionali/Gabinetto: incarichi EQ assegnati, due novità

di S.F.

Prime novità nell’ambito delle assegnazioni delle elevate qualificazioni in Comune a Terni dopo la rivisitazione generale di inizio. Il dirigente agli affari istituzionali e generali/Gabinetto del sindaco, Cataldo Renato Bernocco, ha firmato l’atto per i sei incarichi dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027: la novità riguarda l’avvocatura comunale con gli inserimenti di Paolo Gennari e Francesco Silvi, per il resto ci sono conferme. Vale a dire Sebastiano Pasero all’ufficio comunicazione sindaco, giunta e consiglio comunale, Claudio Filena ai servizi anagrafe, elettorale e di stato civile, Simona Coccetta alla segreteria generale/organismi istituzionali/statistica, Luca Tabarrini per appalti gare, acquisti Mepa/Consip, contratti e assicurazioni. Il supporto giuridico/amministrativo e Gabinetto resta nelle mani di Bernocco stesso. Per tutti la ‘pesatura’ è 87, unica eccezione Tabarrini con 92.