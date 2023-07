Comune Terni, assestamento bilancio: ‘manovra’ per Cospea. Sottopasso? 4 milioni

di S.F.

L’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023-2025 del Comune di Terni. È tempo di debutto per l’amministrazione Bandecchi su uno dei documenti più rilevanti nel corso dell’anno e, come prevedibile, c’è in partenza subito una novità non di poco conto: c’è l’applicazione di oltre 1 milione 529 mila euro utile al finanziamento di una lottizzazione e per la manutenzione ordinaria delle strade e del verde pubblico. Motivo? Le nuove esigenze emerse rispetto a ciò che era previsto per l’avanzo libero di gestione 2022, vale a dire la creazione di un accantonamento per integrare il fondo rischi passività potenziali.

12 MAGGIO 2023: L’AVANZO 2022 DA 1,5 MILIONI DI EURO

IL DISAVANZO DA 25 MILIONI DI EURO. POI LA NUOVA NORMA

Il doppio finanziamento, Unicredit e partecipate

Si passa dunque dalla delibera di consiglio dello scorso 12 maggio – dove appunto si certificava l’avanzo da 1,5 milioni di euro per l’esercizio 2022 – al cambio di visione sull’utilizzo dei fondi. D’altronde nelle ultime settimane la cura del verde e le problematiche per il sottopasso di Cospea sono state più volte al centro dell’attenzione, non senza scontri politici: se ne riparlerà in occasione del tête-à-tête sulla salvaguardia degli equilibri. A gestire in prima battuta la partita sono stati la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci, l’assessore al bilancio Michela Bordoni, il direttore generale Claudio Carbone e la posizione organizzativa di elevata qualificazione Alessia Almadori. C’è anche l’aggiornamento del Dup 2023-2025 e del programma triennale dei lavori pubblici. Sul fronte delle entrate è stato certificato il buon andamento in riferimento a Imu e Tasi, in linea con gli anni precedenti: la percentuale dell’incassato sul totale è pari al 48,30% a metà anno. Capitolo cassa libera del Comune in tesoreria Unicredit: si parla di circa 14 milioni di euro e per ora non è stata utilizzata l’anticipazione di tesoreria. Infine, tra le tante tematiche coinvolte, la questione partecipate: tutto risolto con PuntoZero per i debiti/crediti, mentre con Atc Servizi Spa continua ad esserci un debito del Comune verso la società non riconosciuto da palazzo Spada.

FEBBRAIO 2023: IL PROGETTO ESECUTIVO PER IL SOTTOPASSO DI COSPEA

13 DICEMBRE 2021, SI ADOTTA LA VARIANTE PER COSPEA ALTA

Le due richieste del sindaco e il patrimonio comunale

Come di consueto è curioso andare a controllare tutte le richieste per maggiori spese finanziate nel 2023. Riguardano le singole direzioni e il sindaco: da Bandecchi risultano due input da 2 milioni e 500 mila euro rispettivamente per la lottizzazione del sottopasso di Cospea e le rotonde. Dai lavori pubblici (Piero Giorgini) ne è stata inviata una da ben 620 mila euro per interventi manutentivi su beni mobili/immobili del patrimomio comunale e verde pubblico: alla fine l’importo negoziato definitivo si è attestato a quota 200 mila euro. Per quel che concerne gli altri movimenti, si registra anche quello da 30 mila euro per una maggiore spesa stimata nell’ambito del funzionamento dell’assise: l’insediamento della nuova amministrazione – viene specificato – ha portato «ad un incremento del numero dei consiglieri comunali lavoratori dipendenti privati soggetti alla disciplina di cui agli artt. 79 e 80 Tuel».

LA NUOVA CONVENZIONE ED I DETTAGLI DELLE OPERE – IL DOCUMENTO

Le cifre per il sottopasso di Cospea: 4 milioni

Passando al programma triennale dei lavori pubblici, la novità rilevante non può che coinvolgere ancora una volta il sottopasso di Cospea. C’è l’inserimento per un totale di 4 milione di euro e 33 mila euro: 1,5 milioni da entrate vincolate, 1,1 da entrate di bilancio e, a chiudere il cerchio, 1,3 milioni da capitali privati. Palla in mano al responsabile unico del procedimento, l’architetto Antonino Cuzzucoli. In ogni caso si è ancora nella fase tra l’adozione (dicembre 2021) e approvazione della variante parziale al piano attuativo e alla parte operativa del Prg, nel contempo proseguono le necessarie interlocuzioni con Rfi. Focus anche sul potenziamento della rete ciclopedonale (Rup l’ingegnere Marta Frittella) per 2 milioni di euro e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici per 1 milione. Se ne discuterà in commissione consiliare giovedì e in consiglio comunale il 1° agosto.