Concorso assistenti sociali Comune Terni chiuso dopo un anno: vincitori e graduatoria

Valeria Del Re, Marta Bachiorri, Michela Imperatori, Gaia Lorenzini, Giulia Benedetti e Silvia Pitoni. Sono le prime sei della graduatoria riguardante il concorso del Comune di Terni per sei coordinatori assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato di categoria D: mercoledì il dirigente Francesco Saverio Vista ha firmato l’atto che va a chiudere un iter iniziato il 30 settembre 2021 con l’indizione.

IN 220 PER 6 POSTI

Chiuso dopo un anno

Sono venticinque le persone in graduatoria con validità di tre anni: «Prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, l’amministrazione comunale si riserva di effettuare la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione, così come previsto dallo stesso bando di concorso», viene specificato. «Ai vincitori assunti non verrà, di norma, accordato il nulla osta per un eventuale trasferimento, comando o altra forma di mobilità, entro cinque anni dalla data di inizio del servizio». La commissione che ha lavorato per il concorso è composta dalla dirigente del Comune Donatella Accardo, dal funzionario Roberto Desi e dalla collega Daniela Argenti.