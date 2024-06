Comune Terni, progressioni: via libera. In due ai saluti

Chiuso il cerchio a Terni per le progressioni economiche in Comune per ciò che concerne il 2023. C’è la firma sull’approvazione definitiva delle graduatorie in seguito all’accordo stralcio al contratto collettivo decentrato integrativo dello scorso dicembre: riguarda tutte le aree (operatori, istruttori e funzionari). «Saranno distribuite, in uguale percentuale, per ciascuna Area, ovvero nella misura del 50% degli aventi diritto». La procedura per l’attribuzione era scattata il 22 aprile e successivamente ci sono state osservazioni ed eccezioni di diversi dipendenti, con successiva rettifica dei punteggi. Di seguito l’elenco.

Nel contempo c’è chi è pronto a salutare definitivamente palazzo Spada dopo anni di attività al servizio del Comune. Pensionamento in arrivo per Alfredo Zanghi (istruttore geometra, dal 1° settembre 2024) e Catia Peppucci (istruttore di vigilanza, dal 1° ottobre 2024), entrambi classe 1957 e dunque out per raggiunti limiti di età.