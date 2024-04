Terni, personale non dirigente Comune: firma sul Ccdi. Il documento

Pre-intesa per il contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Terni, c’è il via libera per il comparto del personale non dirigente. Giovedì l’atto è stato approvato in giunta, quindi le firme.

LA PRE-INTESA E IL DOCUMENTO – LEGGI (.PDF)

Il Csa Ral soddisfatto

Pre-intesa siglata e storia chiusa dopo la riunione di giovedì pomeriggio tra le organizzazioni sindacali e la delegazione trattante di parte pubblica guidata dalla dirigente al personale Grazia Marcucci: «Come Csa Ral Terni – spiega Sergio Silveri, responsabile provinciale del sindacato – esprimiamo la nostra soddisfazione per la sottoscrizione della pre-intesa del contratto integrativo del comparto non dirigente. Un obiettivo che come sindacato Csa ci eravamo posti e riteniamo che sia un traguardo fondamentale per i dipendenti che si vedono riconosciute le condizioni migliori possibili consentite dalle maglie contrattuali, mantenendo un equilibrio tra i vari istituti normativi ed economici previsti dal contratto nazionale. Alla firma dell’integrativo si è giunti dopo mesi di trattative tra sindacati e Comune di Terni, l’ente locale più grande del territorio ternano con circa 600 lavoratori. Oggi finalmente possiamo dire che nulla era scontato e nulla è stato facile, ma come sempre come Csa Ral abbiamo agito con la consapevolezza di svolgere il nostro ruolo attraverso i nostri delegati nel migliore dei modi a tutela dei lavoratori che rappresentiamo».

Stabilizzazioni e assemblea



Il sindacato di Silveri spiega che si tratta di un accordo che «al suo interno prevede risorse importanti che già nell’anno 2024 consentono una valorizzazione di carriera del personale interno – ex progressioni verticali. La contrattazione continua per portare avanti altre tematiche aperte con il Comune di Terni. In primis un piano di assunzioni del personale che deve ripartire quanto prima iniziando dalle stabilizzazioni del personale a tempo determinato del Pnrr, la sostituzione dei lavoratori per pensionamento e la conclusione dei concorsi già avviati della polizia locale. Tutto questo per dare lavoro stabile servizi migliori e maggiore percezione di sicurezza alla città. Il Csa Ral ha già convocato un’assemblea del personale per il 24 aprile, in biblioteca comunale, a cui invitiamo iscritti e simpatizzanti a partecipare. Illustreremo i contenuti del nuovo decentrato e altre tematiche che riguardano tutti i lavoratori, e i progetti che si stanno concretizzando con un’azione sindacale coesa che sta dando i primi risultati all’interno dell’Ente». Vedremo.