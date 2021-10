Comune Terni, nuovo segretario generale è Matteo Sperandeo

Un segretario generale napoletano a palazzo Spada. C’è il via libera per il 61enne Matteo Sperandeo: l’assegnazione da parte del ministero dell’Interno – attraverso l’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali – è arrivata mercoledì. «Era stato individuato – spiega una nota del Comune – nei giorni scorsi dal sindaco Leonardo Latini, a seguito di una serie di colloqui effettuati con i candidati ai sensi dell’avviso pubblicato». Lo scorso febbraio si è dimesso da amministratore unico di Irpiniambiente.

C’è Sperandeo

Sperandeo è nato a Napoli il 29 aprile del 1960 ed è laureato in giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense ed ha una lunga e vasta esperienza nella pubblica amministrazione. Più di recente ha ricoperto il ruolo di segretario generale nel Comune di Crotone ed a Pozzuoli. A seguito dell’assegnazione, Latini provvederà ora a formalizzare la nomina, specificando la data dell’assunzione in servizio: «Ho scelto dopo aver valutato diverse candidature, tutte di alto profilo. Nel dare il benvenuto al dottor Sperandeo – spiega il sindaco – sono certo che la sua esperienza e la sua professionalità saranno utili al nostro Ente per continuare a lavorare per lo sviluppo della nostra comunità, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Al dottor Giampaolo Giunta, che è stato individuato come nuovo segretario generale del Comune di Trieste, rivolgo un ringraziamento per l’importante lavoro svolto a Terni e un in bocca al lupo per il suo nuovo incarico».