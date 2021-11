Comune Terni e varianti Prg: non solo Ternana, ‘bloccata’ anche quella per il Globo. Cospea, giovedì altro round

di S.F.

L’atto era bello e pronto, a tal punto da essere inserito nell’ordine del giorno di giunta dello scorso 26 agosto. Poi il ritiro – c’era da perfezionare qualche passaggio nel documento – per un aggiornamento e da allora nulla più. E dall’Abruzzo non sembrano essere così contenti della faccenda visto il tempo trascorso dall’avvio dell’iter: non c’è ancora l’adozione della variante parziale al Prg e al Paip per lo sviluppo del maxi progetto legato alla nuova casa del Globo. La questione è in mano all’ufficio urbanistica.

26 AGOSTO, VARIANTE PRG GLOBO IN GIUNTA. POI IL RITIRO

Stop e attesa



Al passaggio decisivo per giungere alla fase finale dell’iter si era arrivati dopo la conclusione positiva della conferenza di servizi (28 luglio) e la firma del dirigente Claudio Bedini. Da qui la necessità di passare all’adozione attraverso un atto di giunta – tecnicamente è una proposta di delibera per il consiglio comunale – e poi continuare con l’approvazione del piano planivolumetrico ed il permesso di costruire. Chiaro che le tempistiche si sono allungate ed è più che complicato pensare che l’intervento possa essere avviato entro la primavera del 2022: come noto la Mare Blu S.p.A di Martinsicuro ha intenzione di sviluppare in via Marcangeli due fabbricati da 6.080 e 7.040 metri quadrati in un’unica area produttiva da 35.790 metri quadrati; in ‘cambio’ per il Comune è previsto a titolo gratuito uno spazio di 1.000 metri quadrati. A livello occupazionale la promessa della società è di incrementare il numero degli addetti attuali per 80 unità.

Il Comune e le varianti: ci sono anche Ternana e Cospea

Quello delle varianti al Prg è un tema più che attuale a Terni. Non c’è solo la questione Globo, tutt’altro: al centro dell’attenzione in questi giorni ci sono anche le partite per il centro sportivo della Ternana – il pressing di Stefano Bandecchi è pressoché perenne, nelle ultime ore sono stati lanciati ulteriori video sul profilo Instagram – e i lavori a Cospea Alta per la realizzazione del sottopasso viario. In quest’ultimo caso se ne tornerà a parlare in I commissione consiliare giovedì mattina: sarà la volta buona per la votazione sull’istanza di Immobiliare Petrollini & Co, Ital C.E.I.A. e G.P. Ideoplast? Di certo il lavoro per l’assessore all’urbanistica Federico Cini non manca in questo periodo.