Comune Terni, è Zaccone a firmare per i primi incarichi EQ: cinque conferme

di S.F.

È il dirigente ai servizi digitali, innovazione, cultura, eventi e turismo Andrea Zaccone a firmare per il conferimento dei ‘nuovi’ incarichi di elevata qualificazione. Valutazione e tutte conferme in questo caso (altrove invece non si escludono sorprese): semaforo verde dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027 per Franca Nesta (ufficio Bct e gestione documentale), Gianluca Paterni (servizi culturali), Massimo Lesina (innovazione PA-Ict), Elena Bussetti (Agenda urbana, gestione integrata degli sportelli) e Omero Mariani (turismo ed eventi). In arrivo la stipula del contratto individuale. Pesature diverse, come sancito in avvio di mese.