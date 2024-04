Comune Terni, incarichi EQ al welfare: novità Fioretti. Polizia e l.pubblici: conferme

di S.F.

Una novità al welfare, nessuna per polizia Locale (che ha perso una posizione in tal senso) e lavori pubblici/manutenzioni/patrimonio. Ci sono le firme dei dirigenti Donatella Accardo, Gioconda Sassi e Piero Giorgini per gli incarichi di elevata qualificazione dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2027: semaforo verde per Erminia Bonini (ufficio amministrativo), Neida Finistauri (ufficio tecnico amministrativo welfare comunitario, servizi di contrasto alla violenza di genere), Marcella Contessa (coordinamento ufficio di piano, sistema informativo e contrasto alla violenza di genere), Massimo Fioretti (welfare territoriale, familiare, area integrazione sociosanitaria, debutto per lui), Leonardo Donati (grandi opere, infrastrutture e strutture cimiteriali), Stefano Fredduzzi (manutenzione straordinaria e adeguamento patrimonio edilizio/sportivo), Matteo Bongarzone (progettazione, recupero opere vincolate, qualità urbana, manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale), Raffaella Brizioli (servizi legali e amministrativi), Carlo Fioretti (procedimenti di partenariati pubblico-privato, progettazione e realizzazione opere pubbliche), Federico Nannurelli (aree di pregio, gestione e valorizzazione cascata delle Marmore, decoro urbano, verde pubblico, infrastrutture a rete, manutenzione delle strade, servizi cimiteriali, benessere degli animali, canili municipali e rapporti con le associazioni), Angelo Baroni (patrimonio), Manuela Schibeci (affari generali-procedimenti sanzionatori) e Gilberto Morelli (nucleo radiomobile, servizi territoriali e decentrati).