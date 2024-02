Comune Terni: ‘incasso’ dai loculi per oltre 1,2 milioni

di S.F.

È una delle voci di entrata più rilevanti per palazzo Spada e il 2023 non ha fatto eccezioni da questo punto di vista. Tempo di accertamento di incasso per il Comune nell’ambito delle concessioni per i loculi cimiteriali: la cifra messa nero su bianco – si parla in questo caso di importo autoincrementante – nell’atto firmato dal dipendente con delega di funzioni dirigenziali Federico Nannurelli è di poco superiore al milione e 200 mila euro.