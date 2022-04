Comune Terni, niente green pass: sospeso dipendente

di S.F.

Il decreto legge Covid 52 del 2021, poi integrato da un altro provvedimento successivo. C’è questo alla base di un provvedimento firmato dal dirigente a personale ed organizzazione del Comune di Terni, Francesco Saverio Vista: formalizzata la sospensione di un dipendente di palazzo Spada per la questione legata alla certificazione verde.

15 OTTOBRE 2021, PRIMI CONTROLLI A PALAZZO SPADA

Il provvedimento

In sostanza si attesta la la dichiarazione di assenza ingiustificata – come prevede la legge – per la mancata presentazione del Green pass dopo l’introduzione dell’obbligo di possederlo ed esibirlo (quando richiesto) nell’accedere al luogo di lavoro. Risultato? Sospensione della retribuzione. A livello disciplinare non c’è invece alcuna conseguenza, con diritto di conservazione al rapporto di lavoro. Da ricordare che tale misura è stata prorogata dal governo (decreto legge 24 del marzo 2022) fino al 30 aprile 2022 ed è attiva dallo scorso 15 ottobre.