Comune Terni, funzioni di direzione generale per Matteo Sperandeo

di S.F.

È attivo da poche settimane a palazzo Spada ma per il neo segretario generale del Comune di Terni, Matteo Sperandeo, c’è subito una novità in arrivo. Sul tavolo è pronto l’atto del sindaco Latini per conferirgli anche le funzioni di direzione generale, com previsto dall’articolo 67 – comma 3 – dello Statuto comunale.

Cosa succede

In sostanza l’ente può decidere di assegnare le funzioni del direttore generale al segretario qualora non venga nominato una figura ad hoc. Da quanto si apprende è una scelta dettata in particolar modo da un fattore, l’esigenza di dover contenere i costi: niente nuovo ingresso al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, ma attribuzione allo stesso Sperandeo che, dunque, alle attuali funzioni tipiche da segretario avrà anche quelle da dg.

Quali sono le funzioni

In questo caso ci si affida direttamente allo statuto comunale. Le funzioni del direttore generale sono di predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione, quella del piano dettagliato degli obiettivi, sovraintendere alla gestione del Comune e coordinare le attività dei dirigenti. Vale a dire – in ordine alfabetico – Donatella Accardo, Emanuela Barbon, Claudio Bedini, Emanuela De Vincenzi, Piero Giorgini, Paolo Grigioni, Grazia Marcucci, Gioconda Sassi, Francesco Saverio Vista e Andrea Zaccone.