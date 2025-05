di S.F.

«La scrivente amministrazione rileva la necessità di dare avvio ad una nuova stagione di reclutamento di personale, in ottemperanza a quanto stabilito nella modifica del Piao». RIsultato: il Comune procede con un affidamento diretto da 100 mila euro a favore di una società abruzzese.

A palazzo Spada – la procedura c’è stata sul Mepa – è arrivata una sola offerta, quella della Recrytera srl di Chieti. Si tratta di uno stanziamento presunto da 100 mila euro che, viene specificato nel documento firmato dalla dirigente ad interim alle risorse umane Grazia Marcucci, «potranno essere anche parzialmente utilizzati per le procedure che saranno previste, considerando una durata complessiva del contratto pari a 36 mesi». C’è anche altro.

L’affidamento riguarda anche il supporto di strumentazione informatica per la gestione del numero dei candidati che parteciperanno alle procedure concorsuali. Palazzo Spada si muove quindi con un cosiddetto accordo quadro pluriennale che, tuttavia, «non impegna in alcun modo l’amministrazione a concludere contratti applicativi per l’intero importo».