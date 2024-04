Comune Terni, contratto personale non dirigente: sale la pressione

Il timing non è casuale e l’invio della nota arriva a pochi giorni da un incontro che può essere definito rilevante. In Comune a Terni si attende la firma sul contratto integrativo normativo di tutto il personale non dirigente ed a farsi avanti è il sindacato Csa Ral: «È il momento di chiudere».

Giovedì altro confronto

Il sindacato – ad esporsi è il segretario provinciale Csa Ral Sergio Silveri – spiega che per giovedì 18 aprile è stato programmato un incontro con la delegazione trattante di parte pubblica (in testa c’è la dirigente alle risorse umane Grazia Marcucci) per firmare la pre-intesa: «Prevede l’adeguamento al contratto nazionale, sottoscritto il 16 novembre 2022. Come delegazione del Csa Ral Terni abbiamo dato la disponibilità alla sottoscrizione. È stato un percorso lungo e articolato, caratterizzato da un confronto serrato, anche con momenti di contrapposizione – viene sottolineato – ma sempre nel rispetto delle parti. Abbiamo cercato sempre la massima condivisione delle scelte che riguardano l’intero comparto dei lavoratori e delle lavoratrici che rappresentiamo, e siamo convinti che sia stata la strada migliore da percorrere. Ora però e il momento di chiudere per dare continuità a tutti gli istituti previsti dalla contrattazione decentrata, che altrimenti rimarrebbero in sospeso. Inoltre, come segreteria Csa Ral Terni abbiamo dato tutto il nostro sostegno alla rsu del Comune di Terni che ha svolto al suo interno un proficuo lavoro con tutti i suoi componenti, riunendosi più volte per discutere anche su posizioni diverse al suo interno e deliberare sull’integrativo, mostrando comunque compattezza nelle scelte da portare al tavolo delle trattative con l’amministrazione». Non mancano i malumori su questo fronte. Esito in arrivo.