Riemissione delle proposte transattive per le posizioni che finora non hanno avuto il perfezionamento della notifica, riemissione delle proposte per chi non ha accettato, predisposizione degli atti di liquidazione, monitoraggio/contabilizzazione delle entrate, rendicontazione dell’attività svolta e archiviazione informatizzata della procedura. Sono i punti chiave del nuovo ‘progetto obiettivo’ approvato dal Comune di Terni per la perenne fase del post dissesto, ormai in corso da oltre un anno e mezzo: c’è la firma dell’assessore Michela Bordoni e della dirigente alle risorse finanziarie Grazia Marcucci. C’è ancora da fare e di mezzo c’è anche la cosiddetta par condicio creditorum. Per il gruppo di lavoro coinvolto c’è un surplus economico di 60 mila euro, condizionato al risultato ottenuto sul campo.

Si tratta di un ulteriore step rispetto a quanto stabilito nel 2024 con due specifiche delibere (25 gennaio e 1° agosto). In sintesi l’obiettivo del progetto – viene specificato nel documento di giunta – consiste nella «riemissione delle restanti posizioni transattive non perfezionate e relativa liquidazione e pagamento delle somme, tenuto conto che i criteri per la ripartizione delle spettanze ai vari componenti del gruppo di lavoro sia qualitativi che quantitativi sono definiti in relazione al numero delle posizioni evase, la percentuale del debito residuo e lo svolgimento delle attività correlate a supporto dell’attività del progetto e saranno oggetto di attività di rendicontazione trimestrale». Al 15 aprile – c’era stata una specifica conferenza ad hoc in Comune sul tema – viene messo nero su bianco che «sono state definite e liquidate il 78,26% delle posizioni debitorie, mentre restano da evadere 276 posizioni». La discordanza tra numeri è legata forse alla non presa in considerazione – nell’atto – degli ultimi avvenimenti, transazione con Atc compresa.

Dunque c’è l’ok a definire le residue pendenze. Che, quantomeno a giudicare dall’atto odierno, non sono proprio pochine in termini numerici: «Sono afferenti a 1 società partecipata dell’Ente di cui lo stesso risulta debitore per una somma pari a 4.114.573 euro, a 70 posizioni tra creditori ordinari e privilegiati per importi al di sotto di

1.000 euro e 262 Comuni da liquidare a titolo di tributi e Codice della Strada per importi singoli non superiore a 1.000 euro». Missione non semplice, a tal punto che si deve «ricorrere all’incentivazione del lavoro del personale che si dedicherà considerando la difficoltà di raggiungere l’obiettivo prefisso». Varie le ragioni.

In primis diversi creditori non hanno riscontrato la proposta transattiva per irreperibilità all’indirizzo fornito o per fallimento: «Si rende comunque necessario mettere gli stessi nelle condizioni di conoscenza, anche nel rispetto del principio della par condicio creditorum». Ciò attraverso la notificazione attraverso gli agenti della polizia Locale dei Comuni coinvolti. Non solo. Tra chi è rimasto da liquidare c’è anche chi ha proposto la compensazione tributaria avendo nei confronti di palazzo Spada un credito. Tra i risultati attesi viene evidenziato un passaggio interessante: per ciò che concerne l’adozione dei provvedimenti amministrativi e le liquidazioni ci si attende il 100% di sottoscrizioni. Ma «le posizioni rimaste hanno una peculiarità specifica ad altrettante criticità che oggettivamente saranno superabili solo con la disponibilità dei creditori». In ogni caso c’è fretta di concludere la fase de post dissesto per evitare «ulteriori oneri di legge nonché l’eventuale avvio di procedure esecutive nei confronti dell’ente». L’infinito post dissesto va avanti con gli uffici – già elogiati in passato per il complesso lavoro sul tema – che si rimettono in marcia.